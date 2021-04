Escucha esta nota aquí

El caso de maltrato a un niño de 11 años acabó con el agresor enviado a Palmasola. Las redes sociales se llenaron de comentarios y condenas. Así pasó también hace unas semanas con el feminicida de Vilma, la mujer que murió apuñalada en un supermercado por su expareja. El problema es que la sociedad se convierte en una trituradora de casos, mientras siguen ocurriendo otros vejámenes contra mujeres y niños en las narices de cada familia. El problema es que la violencia está enraizada y produce más casos cada cierto tiempo. Sin embargo, eso no es atacado; es como si bastara con deshacer al agresor de turno, sin tomar en cuenta a los que aún hay dando vueltas por ahí. Tampoco existe la reflexión acerca de cuánto se alimenta esa violencia en cada hogar o cuántas veces se mira al costado cuando hay un padre o madre ‘dando guasca’ a su hijo o cuando hay un hombre burlándose de su pareja, mientras su entorno se ríe.



¿Fue un globo de ensayo o fue un grave error del director del INE? Decir que no se puede realizar el Censo de Población y Vivienda sino en tres años, no condice con quien debería ser experto y saber que esa medición debe realizarse cada década, no por gusto sino porque eso es lo que se aconseja según parámetros internacionales. Ya fue desmentido por un exdirector del INE, Yuri Calderón, quien incluso habló del riesgo de politizar los resultados de un censo realizado en 2024, teniendo elecciones nacionales en 2025. El director del INE debería dar una explicación más clara y contundente. No alcanza con lanzar la piedra para ver hasta dónde llega. El tema es delicado y debe ser tratado por alguien que lo comprenda realmente