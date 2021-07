Escucha esta nota aquí

El planeta fútbol hoy se detiene y deja de respirar. Una final como las que nos toca vivir, acá en Sudamérica no tiene comparación con ninguna del mundo. En un emblemático estadio y con dos estrellas en lo más alto del firmamento, Messi y Neymar, qué duda cabe. Hoy el mundo no sale a la calle, se junta a ver el partido más atractivo del año. La final de la Copa América, entre Brasil y Argentina es más que un partido de fútbol. La rivalidad, el desafío, la historia, el juego mismo ilustran la antesala de lo que será un enfrentamiento galáctico. Habrá que ver si el contexto político en que se juega no influirá, de alguna manera, en el resultado. Un presidente acosado por denuncias y un juicio político en ciernes, 530.000 muertos por la pandemia y los sondeos desfavorables para las próximas elecciones, no ayudan, más bien tensionan. Así como tampoco los polémicos fallos arbitrales y el famoso VAR que de tanto aclarar termina oscureciendo y polemizando resultados. Ojalá que esto no suceda, por el bien del futbol y la fiesta del deporte más popular del mundo.



Se podría decir que este es el fin de semana de las vacunas. Llegaron al país poco más de 500.000 provenientes de Rusia, llegan mañana otro tanto de China y un millón de unidosis de Estados Unidos. Mas de 2 millones para inocular contra el Covid-19 a 1,5 millones de bolivianas y bolivianos. Un escudo protector para la anunciada cuarta y ola que podría llegar con una cepa más contagiosa, la delta. Por suerte la ciudadanía toma conciencia de la necesidad de su aplicación y acude a poner el brazo. Queda esperar que también las actividades económicas y sociales se rearticulen y se dinamicen para el bien de todos. La pesadilla parece comenzar a disiparse.