_Hugo Dellien no pudo ante el 1 del mundo en su debut de los Juegos Olímpicos de Japón que se encendieron el viernes. El tenista boliviano debutó ante Novak Djokovic, el actual Número 1 del mundo que lo derrotó en forma contundente con un doble 6-2. El Tigre de Moxos no tuvo oportunidades de quebrar ningún servicio del serbio. La solvencia de Djokovic, que aspira a ganar la medalla dorada, no dio chance a las aspiraciones del boliviano. Habrá que seguir madrugando para no perderse el evento más maravilloso del mundo, a nivel deportivo.



_El salar arde. El sitio más turístico del país y recientemente reconocido por la revista Time, en su edición de agosto, que lo posicionó como uno de los “100 destinos extraordinarios para explorar en 2021” (“World’s Greatest Places 2021”), tiene un lunar. Hace pocos días una disputa entre ciudadanos potosinos y orureños provocaron un hecho bochornoso. Los pobladores de Uyuni, Llica, Tahua y otras regiones del sudoeste potosino quemaron tres de los siete domos que instaló la empresa suiza Imagen Scapes. Una imagen que repele a los visitantes, nacionales y extranjeros para visitar uno de los más bellos y cautivantes lugares del mundo.