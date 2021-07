CARA A CARA

Escucha esta nota aquí

Ya las sospechas de que la cepa delta esté entre nosotros dejaron de ser una probabilidad. Todos los países vecinos la padecen y hasta en China resurge un brote que preocupa a más de un continente. Sí, esa variante del covid-19, altamente contagiosa, que según la Organización Mundial de la Salud debería convertirse en la dominante en el planeta. Ni lerdo ni perezoso el alcalde Jhonny Fernández declaró alerta sanitaria en el municipio capitalino y anunció el despliegue de brigadas médicas para atender a la población. En forma paralela y casi irónicamente las fiestas pululan en la ciudad de los anillos como si la pandemia fuese un evento superado y de otro siglo. Antagonismos de una ciudad que no deja de preocupar.



Así como surgen estrellas del deporte planetario, varias han visto la fisura en estos Juegos olímpicos de Japón. Los diferentes caen y resbalan también. No son perfectos ni irrompibles. Se habló en la semana de las presiones de los grandes medallistas y de las promesas doradas, como una mercadotecnia vulgar para inflar el show del negocio. La obligación de ganar sobrepasa los límites de las técnicas, de la estética y del alma del deporte. Una picadora de carne etiquetada en el triunfalismo efectista con la marca de la bestia. Tal vez volver a jugar y divertirse con las habilidades propias del juego sea el camino para desandar y del que no debió desviar la pirotecnia.