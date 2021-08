Escucha esta nota aquí

1. Después de más de un año de pandemia y casi 7 meses desde que se iniciara la vacunación contra el Covid-19 en el país, los porcentajes de inmunización no son los esperados. Según el Gobierno el 51% de la población vacunable recibió la primera dosis y un tercio el esquema completo de vacunación. El ministro de Salud informó también que en Bolivia hay disponibles entre 2 y 3 millones de dosis de vacunas anticovid y nuevamente convoca a la gente a vacunarse. Ante este escenario se evidencia una falta de comunicación efectiva respecto al convencimiento y a la toma de conciencia de la importancia de la inmunización.

Pareciera que cuesta persuadir a un gran porcentaje a que asista a los centros a vacunarse, con el objetivo de protegerse y lograr la inmunidad grupal que facilitará la reactivación de las actividades. Si se piensa en transporte público, universidades, colegios, magisterio, ocio, entretenimientos, turismo y otras actividades, ¿No será el momento de pensar en vacunar a los menores, por ejemplo, de 12 a 17 años?



2. Algunas ligas del futbol europeo decidieron no ceder jugadores de las selecciones sudamericanas debido a que al volver deben hacer cuarentena y perjudicarían a los clubes que juegan los torneos locales. Esta decisión no tiene antecedentes, no había sucedido el año pasado en peores condiciones sanitarias, ni tampoco después de la Copa América. La Conmebol no dice nada y los clubes de estos lares tampoco, todo se teje por detrás. Los más perjudicados son Argentina y Brasil que conforman sus selecciones, en su gran mayoría, con ”europeos”.

Pero en este embrollo resulta que muy pocas selecciones entrenan completas, la que más lo hizo es la Verde que abriga fuertes esperanzas, en su primer partido contra Colombia el próximo lunes en La Paz (después deberá enfrentar a Uruguay y Argentina). Hoy los dirigidos por Reinaldo Rueda llegan a Santa Cruz de la Sierra, pero incompletos. La triple fecha de las eliminatorias del Mundial Catar 2022 está muy rara.