Escucha esta nota aquí

Bajan los casos de coronavirus, según los informes oficiales y es una buena noticia. En simultáneo llegan más vacunas procedentes de España, Francia, México y Rusia, algunas donadas otras pagadas. Lo importante es que la oferta de vacunación se amplía y no hay excusas para no inmunizarse y liberarnos un poco más de esta pandemia que no hizo tanto daño. Es notable que, a pesar de los avances de la ciencia y la tecnología, cómo todavía existan creencias y prejuicios de construcción ficcional, para no decir fantástica, que enloda la débil campaña de vacunación masiva. La mesa está servida y sin embargo Bolivia será uno de los últimos países en Sudamérica en lograr la inmunidad colectiva. Habrá que cambiar de estrategia para no seguir acompañando el atraso.

Se reabre la Feria Exposición y se reanuda la posibilidad del reencuentro, como se ha denominado esta nueva versión que reúne a 1800 expositores de 20 países y de todo tipo, tamaños y colores. Nuevas propuestas que se entrelazan en negocios, innovaciones, vínculos y generación económica. Con un inicio de entusiasmo y tensiones políticas, el mayor evento empresarial del país pone de nuevo a Santa Cruz en el centro de la mira. Una oportunidad para el despegue y la reivindicación productiva del departamento. Un gran momento para impulsar a la región y exhibir sus bondades al mundo. Pero también para mostrar un futuro, con el trabajo del presente, sin perder de vista las huellas del pasado.