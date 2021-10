Escucha esta nota aquí

Llama la atención el bajo porcentaje de vacunación contra el covid-19 en Bolivia. A pesar de la oferta de dosis disponibles de varias marcas y procedencias, la asistencia a los centros de vacunación ha disminuido en forma considerable. Se evidencia un desinterés importante de gente mayor de 18 años, es decir de población vacunable, tras la disminución de los contagios y por ende de decesos. Se prometieron planes bien interesantes, como por ejemplo que en septiembre estaría casi toda la población vacunada, sin embargo, los registros indican que en el país han recibido un pinchazo poco más de un 36%, muy por debajo de las expectativas. En la región Chile supera el 80% de su población vacunada, Uruguay 78%, Brasil poco más del 70%, Argentina 65%, Ecuador 63% para referenciar naciones de Sudamérica. Falta, de parte de las autoridades nacionales y departamentales, mucho trabajo por hacer desde la comunicación y la persuasión a quienes desdeñan la vacuna. ¿Será que para fin de año se logrará la inmunidad colectiva?



El calentamiento global impone una agenda rigurosa. Y cuanto más esperamos peor será. Los incendios propios del territorio nacional y los que llegan de Brasil completan un panorama apocalíptico. No se ve, sin embargo, acciones gigantescas para aplacar esta desgracia, tal vez y es muy probable que por obra humana sea imposible aplacar tanto incendio y solo la lluvia podría hacerlo. El problema es tan global como evidente. La joven activista sueca Greta Thunberg encabezó ayer una nueva movilización que congregó a 50.000 jóvenes en Milán, Italia, donde reiteró que los jóvenes están cansados "del bla-bla-bla de los políticos", durante el acto de los "Fridays For Future" (viernes para el futuro) con ocasión de la reunión Pre-COP26 en la capital lombarda. Otra activista, la ugandesa Vanessa Nakate, invitó a seguir dando a modo de exigir acciones concretas a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo: "Seguiremos en huelga, no nos callaremos. Cuanto más hablamos, más fuertes nos volvemos”.