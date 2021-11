Escucha esta nota aquí

Casi dos millones de vacunas Moderna llegarán al país en las próximas semanas en forma gratuita y mediante el mecanismo Covax. Este importante lote de vacunas contra el covid-19 refuerzan la cantidad almacenada para proveer a los que aún faltan inmunizarse. Al país han arribado Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Janssen y ahora Moderna, una vacuna que se aplica en dos dosis y que, según la Organización Mundial de la Salud, ha demostrado tener una eficacia de un 94,1% de protección. También la OMS recomienda su uso para mayores de 18 años, aunque hay países que la aplican en jóvenes desde 12 años. Se espera que no se corte la cadena de frío para que no se malogren, así como tampoco que se llegue hasta los últimos días de vencimiento para salir a vacunar ‘relojeando’ el calendario.



Óscar Washington Tabárez ha dejado de ser el director técnico de la selección uruguaya de fútbol después de 15 años y 8 meses. Los resultados en las eliminatorias no lo acompañaron y el último encuentro fue la goleada recibida en La Paz ante la Verde (3-0). Este gran representante del fútbol mundial no merecía un retiro así, sino todo lo contrario, una despedida con honores, por lo que le dio a la selección charrúa y al fútbol mundial. Le inculcó seriedad a la selección que condujo en tres mundiales e identidad de juego y espíritu de lucha a un equipo que los rivales temían enfrentar. Fue campeón de América en 2011 y los números dirán que disputó 224 partidos con la celeste, en los que ganó 106, empató 58 y perdió 60, pero esas estadísticas tienen alma, las que el “profe” le puso el corazón de su impronta. Un histórico sin igual. Gracias por tanto Maestro.