Este domingo Chile tiene un gran desafío. No hay medias tintas, Gabriel Boric o José Kast, con lo que a priori eso implica. Lo crudo o lo cocido, el pasado o el futuro. No pocos analistas estiran la cuerda y sostiene que son los dos extremos. Buscan instalar la controversia entre fascismo o el comunismo, una mirada simplona y rudimentaria que no vibra en el quehacer cotidiano de un país que vive cambios en medio de un mundo movilizante. En la anterior elección solo el 47% asistió a las urnas. Ahora, en segunda vuelta, quienes no decidieron su voto pueden ser los que inclinen la balanza para dos candidatos a presidente antagónicos. Interesante reflejo de una situación que no termina de esclarecer sobre el verdadero presente del país trasandino. La baja participación podría favorecer al más veterano, pero la juventud inclinaría los pesos hacia la victoria definitiva del más joven. Que gane la madurez democrática, mientras Bolivia mira con expectativa este desenlace porque las relaciones entre ambos podrían cambiar.

Así como la corrupción enquistada en las redes piramidales y contagiosas de la alcaldía “fastasmagórica”, que también cundió en otras instituciones y en otras ciudades, la variante ómicron sigue imparable contagiando a propios y extraños. La única forma de frenar este virus es vacunando una, dos y tres veces a cada persona en el mundo. Quienes creían que este año con los millones de dosis fabricados y aplicados se terminaría la pesadilla, se equivocaron. Mientras más no vacunados haya, mayores serán los riesgos de propagación y de mutación del SARS CoV 2. Mañana el Vacunatón en Santa Cruz de la Sierra, es una luz en el camino, ojalá se replique en todos los departamentos del país para que las ganas y la conciencia ayuden a que la luz no se termine apagando al final del túnel.