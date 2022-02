Escucha esta nota aquí

¿Cuál es la prevalencia de consumo de drogas en Bolivia? Nadie lo sabe con precisión, porque son escasos los estudios sobre el tema. Ahora que el narcotráfico cobra relevancia por el envío de cocaína boliviana a otros países

del mundo, es fundamental mirar dentro del país. Es necesario saber si se ha incrementado el uso de cocaína, marihuana y otras drogas sintéticas (LSD, éxtasis, hongos alucinógenos o sustancias sintéticas) en Bolivia, si acceder

a estas es más fácil o más complejo, cuáles son los grupos etarios, sociodemográficos, etc. que están más afectados por este problema social. Sin un buen diagnóstico de la realidad nacional, las familias bolivianas se encuentran indefensas, porque el drama de la drogadicción no discrimina clases sociales y ataca a población cada vez más joven.



El microtráfico de drogas está en todas partes y se ingenia para llegar a los adolescentes, cuando no a la población que aún no llegó a esa edad. Entonces es urgente que la información y el abordaje de este problema social esté en las aulas, aunque sean virtuales. También debe estar presente en los hogares, en las charlas de padres e hijos. Es un momento muy delicado y no se puede dejar

solos a los jóvenes para que se enfrenten a este monstruo sin información ni recursos para decir No.



Que Santa Cruz y Bolivia no se arrepientan, de aquí a unos años, de haber mirado a un costado cuando el problema del narcotráfico y del consumo de drogas se está poniendo tan pesado en la sociedad. Que las noticias no sean solo el chisme novedoso del momento. La movilización social es fundamental y la responsabilidad de todos frente al tema es clave para construir la sociedad que queremos.