Cara a Cara

Escucha esta nota aquí

El pacto de unidad se reunió con Luis Arce y David Choquehuanca, pero sin Evo Morales. El ‘jefazo’ del MAS no quiso ir y dijo que no lo habían invitado, no faltó el dirigente que lo desmienta. La negativa de Morales surgió cuando se enteró de que su nivel de aprobación está por debajo de la que tiene el presidente. Debería preocuparle que ya no sea necesario para avanzar en alianzas y en acuerdos dentro de su partido. En este caso, como siempre, los discursos dicen una cosa y los hechos muestran otra diferente.

Más de 30 policías de Umopar Chapare fueron replegados a La Paz y cambiados de unidad. El viceministro de Defensa Social dice que es un cambio generacional (¿eran mayores para cumplir las tareas asignadas?). En todo caso, las explicaciones no parecen lógicas y resta saber qué hay detrás de esas decisiones, más aún cuando se ha declarado en reserva la investigación sobre los audios presentados por el jefe de Umopar, Yerko Terán.

¿En qué sociedad nos estamos convirtiendo? Un crimen macabro estremeció a Santa Cruz durante la Semana Santa. Un religioso fue asesinado de manera brutal, con 17 golpes en la cabeza; se cree que para robarle dinero. Una niña fue raptada y liberada en La Paz, mientras hubo otro intento de secuestro en Santa Cruz. Los feminicidios no paran y las agresiones a niños y a mujeres se siguen sumando, sin que nadie pueda frenarlas. Lo cierto es que se va perdiendo la empatía y convirtiendo a las ciudades en lugares peligrosos para vivir. Es tiempo de ponerle freno a esta situación desde los entornos más cercanos.