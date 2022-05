Escucha esta nota aquí

Tras el escándalo internacional por el robo de vehículos trasladados desde Chile a Bolivia por una treintena de bandas que operan en la línea fronteriza entre los dos países involucrando a altos jefes policiales bolivianos, se desató una protesta singular: la de una llamada asociación de propietarios de vehículos indocumentados o ‘chutos’ que podrían sumar hasta 400 mil. Los ‘chuteros’ han emplazado al Gobierno a negociar condiciones para ‘nacionalizar’ sus motorizados adquiridos irregularmente y utilizados, según ellos, como ‘herramientas de trabajo’. El plazo es hasta el 16 de mayo. Si no hay acuerdo, miles de ‘chutos’ que circulan por doquier en territorio nacional serán utilizados para bloquear carreteras. La ‘nacionalización’ de esos vehículos no está en agenda, según adelantó el Ministerio de Economía. Se trata del nuevo capítulo de una trama azarosa con final incierto en el país de los disparates.







El Parque Urbano Central, con cerca de 20 hectáreas al Este de la ciudad, es uno de sus principales pulmones con más de 2.000 árboles de 113 especies y cientos de arbustos. En 2010, el Gobierno Municipal a cargo de su administración, invirtió Bs 15 millones en su remodelación. Conocido por los vecinos como Parque Urbano, a secas, es utilizado como espacio para actividades recreativas diversas. No obstante, el área está en la mira de avasalladores que, en complicidad con algunos funcionarios ediles, tienen convertida la urbe cruceña en tolderío. ¡Ya está de buen tamaño!