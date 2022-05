Escucha esta nota aquí

En la Rendición Pública de Cuentas inicial 2022, el alcalde Jhonny Fernández dijo que el presupuesto para esta gestión es de Bs 3.407.406.667 en Santa Cruz de la Sierra ($us 1.341.287 por día). Un dato no menor para la economía de la ciudad más grande del país, en moneda nacional sería 9,3 millones cada 24 horas. A lo que se sumarían Bs 2.500 millones con un nuevo censo si se hace con rigor a la verdad. Mientras se cuenta en el aire, las obras por ahora son promesas, así como los planes de transformación de una ciudad hoy sumida en problemas estructurales que parecen no tener solución. Por sus obras los conoceréis.

Bombazo en el tenis mundial. A pocas horas de iniciar el Grand Slam francés de Roland Garros, los organismos que manejan el circuito profesional mundial (ATP y WTA) anunciaron que no darán puntos en el torneo próximo de Wimbledon que se juega en Gran Bretaña, si los jugadores rusos y bielorrusos siguen excluidos del mismo debido a la invasión de Ucrania. Ayer se dio a conocer mediante un comunicado que dice: "Nuestras reglas existen para proteger los derechos de los jugadores y las decisiones unilaterales de este tipo pueden generar un precedente dañino si no se las afronta como debe ser La discriminación por parte de los torneos no es aceptable", agrega la ATP. Más allá de la polémica, la consecuencia inmediata será que cambiará el tablero del ranking en varones, ya que Novak Djokovic perdería el primer lugar y lo reemplazaría un ruso Daniil Medvedev, que había logrado ese sitio en anteriores semanas. Si bien la superficie es césped, la decisión levantará polvareda.