En Bolivia, la semana había comenzado con el anuncio de la quinta ola de covid-19 debido al aumento de contagios, pero otras noticias movieron el reloj y el vértigo aceleró los días que volaron entre corrupción en compra de armas, agresiones en la Brigada cruceña, bloqueos de comerciantes, acusaciones en la cúpula del poder central, juicios, atracos de película, destrucción de arte de exportación, sequía, el censo que no arranca y dinamitazos a ‘narcopistas’ en Chapare. La semana se despide con la sentencia a la expresidenta Jeanine Añez y el debate de golpe o fraude vuelve a resonar en las mil esquinas. Por suerte el paro médico anunciado para el lunes fue suspendido porque la quinta ola sigue en ascenso, así, tal cual, como al principio.



La semana termina con una nueva edición de la Cumbre de las Américas donde la exclusión de varios países fue motivo de dudas, tensiones y distancias al objetivo común, aunque suene utópica, la intensión de un continente unido por los mismos propósitos. La llegada de la pandemia a la región no mostró unidad y hasta esa diferencia se remarcó. Uno de los protagonistas, México, cerró proponiendo una nueva relación entre Estados Unidos y el resto del continente, así como reformar la OEA y no excluir a nadie para las próximas versiones. Veinte de los 30 países participantes firmaron la declaración que intenta promover mejores condiciones para la vida pacífica y productiva. Un fuerte foco se dispuso en la migración, para que sea voluntaria e informada protegiendo su seguridad y dignidad.



Y mientras la FIFA tranquiliza a Ecuador desoyendo el reclamo de Chile, Perú alista el partido de su vida y en el vecino país decretan feriado el próximo lunes para ver cómo su equipo hace realidad su sueño, clasificar al mundial de Catar 2022. En caso de vencer a Australia en Doha, la selección peruana de fútbol se sumará al grupo D donde lo esperan Francia, Dinamarca y Túnez.