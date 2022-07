Cara a Cara

“Estamos preparados para resistir (la crisis mundial)”, dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro en diálogo con EL DEBER. Siempre es importante conocer la mirada de quien tiene en sus manos el timón de las finanzas del país. La autoridad apuesta a que la fórmula de apoyarse en la demanda interna servirá en este momento como sirvió en otros en los que la economía global fue afectada. Sin embargo, no se perciben acciones extraordinarias, tomando en cuenta que el planeta soporta una fuerte inflación, que los precios de los hidrocarburos y de otros productos están inestables. El ministro sabe que no vivimos en una burbuja y que algún coletazo llegará. Aún tenemos una moneda fuerte, pero las fronteras son vulnerables al contrabando y eso afecta a la industria nacional y, por tanto, al empleo de calidad. El aparato estatal sigue grande y pocas señales de austeridad se han mostrado desde el Ejecutivo. Los subsidios siguen costándole mucho a las arcas nacionales. Un exceso de confianza puede no ser un buen consejero en este momento.