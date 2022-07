No es novedad que el racquet logra medallas y podios por donde va. Sin apoyo del Estado, con baja cobertura mediática, pero con mucho amor propio y convicción, hombres y mujeres de este deporte se lucen una vez más. Angélica Barrios logró medalla de bronce en los Juegos Mundiales, disputados en Birmingham, Estados Unidos. La mejor del país fue apoyada solo por la Gobernación cruceña, el resto, puro talento y sacrificio. Barrios venció en instancias definitorias a su compatriota Micaela Meneses, luego en cuartos a otra cruceña, Natalia Méndez, que juega por Argentina. Barrios fue vencida por Paola Longoria, la mejor del mundo, pero se rehízo venciendo a la mexicana Samantha Salas logrando la medalla de bronce. Bolivia salió en la foto, porque Angélica hizo historia.



Casi 1.500 contagios de covid-19 ayer en Santa Cruz representan una preocupante situación epidemiológica. La quinta ola no da tregua y exige más atención. No es cuestión de seguir postergando clases y otras obligaciones si no se toman medidas que contraataquen al virus. Toda la semana el número fue elevado, incluso el jueves registró 1.644 casos. Los refuerzos son escasos y las medidas se pierden en un mar de confusiones. Siguen los mercados, las fiestas y el jolgorio. No se ha logrado el objetivo de superar al menos el 70% de la vacunación completa, que hoy es al menos debe ser de tres dosis. La incertidumbre embarga.