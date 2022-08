Cara a Cara

Es irresponsable pretender hacer creer que el río Pilcomayo no está contaminado. La rotura de colas de un dique, donde se acumulan desechos de la explotación minera está dañando ese afluente. No solo que el agua cambió de color y ahora sabe y huele a metales, lo que la hace inviable para el consumo humano, sino que los peces están siendo envenenados. El viceministro de Medio Ambiente, Magin Herrera, afirmó que el PH del líquido no generará mortandad de peces. Debería ser el más preocupado, porque su misión es preservar los recursos naturales y proteger a las poblaciones, antes que buscar justificativos a la depredante actividad de los mineros en Potosí y sus alrededores. Va muy mal el país con esas autoridades.