Cara a Cara

Y Brasil se irá a las urnas, no es poco cuando el coloso latinoamericano, emite su voto, expresa su sentir y sale a decir quién quiere que dirija sus destinos. En un mundo cada día más polarizado, Brasil no es la excepción. A pesar de que existen otros cinco candidatos, el resultado se resolverá entre el actual presidente Jair Bolsonaro (67) y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (76). Los más recientes sondeos conducen a Lula a un triunfo en primera vuelta, quien aventaja por más de 14 puntos a su segundo inmediato. En caso de no ser así se verán las caras, de nuevo, el 30 de octubre en una definitiva segunda vuelta. Bolivia, su vecino, comparte una frontera de más de 2.300 kilómetros y relaciones sociales y comerciales frondosas. En esta elección también se juega una buena parte del desarrollo de nuestro país, así como también de Latinoamérica, no solo por el impacto económico, sino político de relevancia. Este domingo en Brasil hay otros cargos en disputa, además de presidente: diputados federales, diputados estatales, senadores y gobernadores.