Cara a Cara

Su verdadero nombre era Anthony Robert McMillan, pero a los 20 años se transformó en Robbie Coltrane, su nombre artístico, en honor al gran saxofonista. Varias generaciones lo conocieron como Hagrid, el guardabosques de Hogwarts en las películas de Harry Potter. Ayer falleció a los 72 años en un hospital escocés, de donde era oriundo. Se va con él un pedazo de la infancia y juventud de los que lo admiraron por su enorme papel en la saga que cautivó al mundo. También se lo vio en otros roles, como por ejemplo en Flash Gordon, Mona Lisa, The pope must die y Cracker, entre otros. Así como recibía semanalmente miles de cartas de admiradores por su papel en la serie del mago más famoso, hoy lo despiden millones con un agradecimiento especial por su enorme talento y sensibilidad actoral.



“La violencia deja marcas, no verlas deja feminicidios”, se leía en uno de los carteles de la marcha en un rincón del país el martes pasado en el Día de la Mujer Boliviana. Las estadísticas suman en forma vergonzosa dejando a Bolivia entre los países más violentos del mundo en este aspecto. Antes del martes se había conocido oficialmente que se habían registrado 74 feminicidios desde enero en Bolivia y como se reitera incesantemente, esa agresión deviene del entorno más cercano. El 90% de los agresores tenía antecedentes de violencia contra sus víctimas y en algunos casos se detectó su reincidencia. Las leyes no frenan este embate despiadado de una situación alarmante. Por eso se escuchó fuerte y claro decir: “las mujeres no tenemos nada que festejar este día”, mientras el ‘Ni una menos’ resonaba en el imaginario colectivo de una sociedad que condena tibiamente el estado precario de las relaciones tóxicas con final fatal.