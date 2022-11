Cara a Cara

Así como los días y el cine no se detienen, las buenas noticias tampoco. El próximo 21 de diciembre se anunciará la lista de finalistas de los Premios Oscar 2023 y el 24 de enero las cinco nominaciones. Son 15 las películas latinoamericanas, entre los 92 contendientes en competencia, por Mejor Película Internacional en la 95ª edición de los Premios de la Academia. Se destaca entre ellas, la boliviana Utama, de Alejandro Loayza, así como Argentina, 1985; Blanquita, de Chile; Los reyes del Mundo, de Colombia; El silencio del topo, de Guatemala y Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades, de México, entre otras. Los ganadores de los Premios de la Academia de este año se anunciarán el domingo 12 de marzo. Ciframos esperanzas en la ópera prima de Loayza, tan reconocida en varios continentes, ¿por qué no?, si es un peliculón.

Tras el desvanecimiento en vivo y directo de la viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, los conductores del canal estatal no tuvieron capacidad de improvisación ni tampoco empatía y solidaridad con la autoridad gubernamental que perdió el conocimiento en medio de una declaración que formulaba sobre los acontecimientos en Trinidad. Tras el desmayo, en vivo, la transmisión siguió como si nada hubiese ocurrido y como si tampoco el telespectador no fuese testigo del momento, mostrando una falsa normalidad. Sin duda los superó el mal momento, no obstante, nadie tuvo la capacidad de relatar el trágico episodio a posteriori o al menos dar alerta de un auxilio inmediato a quien perdiera la capacidad del habla y el conocimiento, una situación de extrema gravedad. La reacción oportuna ante el extraño acontecimiento, que no deja de ser humano y urgente, no estaba en el guion.