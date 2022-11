Una semana, al menos, estuvo Santa Cruz de la Sierra sin recibir el servicio de recojo de basura. 10.000 toneladas en las calles, veredas y avenidas. Con todas las consecuencias aun no medibles del caso por semejante atentado contra la salud pública, los usuarios ahora deberán pagar calladitos y conteniendo la respiración la tasa del servicio completa a través de la Cooperativa de Electrificación Rural (CRE) como si nada hubiese pasado. ¿Es justo pagar por un servicio que no se realizó? ¿Cómo se realizará entonces un descuento, una salvedad o un bono extra por el servicio no realizado? ¿Corresponde? Si el servicio se cobra blindado al consumo de electricidad de cada usuario será difícil entonces hacer esta disquisición. Queda un tema pendiente, irresuelto y cautivo a resolver. El cliente, esta vez, ¿tendrá la razón?



Comienza la copa mundial de fútbol en un mes raro, una época del año distinta, en medio de un paro de casi 30 días en las calles. Todo parece atravesado y sin entender el vértigo por donde suceden las cosas. Por si fuera poco, se juega en Catar. Un país que poco y nada conocemos la mayoría de los mortales y que por si fuera poco sufre de prohibiciones y discriminación en medio de ostentosos escenarios deportivos y hoteles de 6 estrellas. Sentirse extraño en este contexto pareciera lógico y con sentido. Antes de comenzar a rodar el balón con chip llamó la atención que 8 selecciones saldrán a la cancha con el brazalete de capitán multicolor a modo de protesta. La idea es apoyar y promover los derechos humanos de las personas sin importar su orientación sexual. La prohibición de la venta de alcohol en los estadios también generó polémica, así como el rechazo de estrellas de la canción mundial de no participar de la fiesta inaugural, por compromiso a no formar parte de un sitio que no es inclusivo y violador de derechos, sin contar las denuncias de soborno para ser elegidos como sede y de explotación laboral con muertes en la construcción de estadios. En lo deportivo todos esperamos que sea una gran fiesta, por supuesto.