La selección boliviana de fútbol sub-20 debuta con un triunfo y no es poca cosa. Ante tanta decepción y sequía de triunfos, una vez se tenía que dar. Y por qué no empezar a creer de nuevo. Tres puntos importantes para empezar con buen pie y generar confianza. El torneo Sudamericano Sub-20, disputado en Colombia, continúa para la Verde el domingo 22 a las 17:00 cuando enfrente a Ecuador, rival que anoche empató 1-1 ante Chile. Hoy a las 17:00 debutan Argentina y Paraguay. Bolivia está en el grupo B junto a Chile, Venezuela, Uruguay y Ecuador. La selección dirigida por Pablo Daniel Escobar luego deberá enfrentar, en primera ronda, el martes a Chile y el jueves al seleccionado de Uruguay.



Hoy la belleza se transforma en algo feo. Sí, leyó bien. Esto se da cuando una persona no está o no se siente estar a la altura de lo que demandan los estándares estéticos que nos venden. La frustración se hace inmediata y el impacto a la autoestima es brutal. Si bien estos estándares cambian de país en país y de región en región, la presión social está mal repartida entre hombres y mujeres y eso pareciera ser un común denominador. Sin embargo, los etólogos, que estudian el comportamiento animal, observan que este fenómeno es al revés con los animales. La diferencia de sexos entre ellos es notable, el macho casi siempre es más vistoso, más colorido, más despampanante. Hoy el peso del embellecimiento cae en las mujeres, el carácter patriarcal tiene que ver y mucho. ¿La belleza tiene un fin? ¿Mejora las chances de sobrevivir? Mutilarse en pro de la belleza suena raro, pero es común. Pare de sufrir. Así estamos.