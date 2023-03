El tráfico vehicular en Santa Cruz de la Sierra es una de las causas que la hacen, por momentos, insufrible. No es poco el despropósito en algunas zonas de la ciudad donde ciertos elegidos hacen lo que quieren sin importarle nada de nada. Descuidando que hay otro al lado, al costado o en el futuro. Sin saber que no está solo y sin contemplar que la ciudad es de todos. Estos energúmenos que parquean en los lugares más insólitos transformándose en estorbo, en traba, en tranca, en tapón de un flujo vehicular que pide a gritos un reordenamiento estructural urgente y radical. Por ejemplo, para ser concreto, zona cuarto anillo, Parque Autonómico, sitio de la Alcaldía Municipal, vía de alto tráfico y de altas velocidades, de concurrente flujo. Una zona donde debiera haber fluidez, ocurre todo lo contrario. Hay parqueos y hasta en doble fila, sí, sobre el cuarto anillo frente a la misma Alcaldía y el parque, es más, hay guardias para cuidar la obstrucción. Vendedores no faltan y mirones tampoco. Zona de riesgo por si no lo sabía. Antes de pasar por ahí, se debe pensar dos veces. Un ejemplo de lo que es la ciudad y sus bellezuras.



Y para darle continuidad al tema, es necesario reiterar el descaro de los que conducen mientras escriben, graban o hablan por celular. Como si fueran atletas olímpicos creen que lo hacen con destreza sin darse cuenta que su vehículo anda zigzagueante y peligrosamente atentando contra los demás. El grado de inconciencia es tal que si alguna vez alguien le observa su pésimo transitar y los riesgos que conlleva, lo mandan a pasear al lugar más lejano del mundo. Atropelladores con alma y vida, seudónimos de una procaz caricatura indolente. Había una vez una normativa que los sancionaría. Vaya a saber en qué cajones del municipio duerme el sueño de los justos y de los injustos también.