Según Searpi llovió 94 mm, sin embargo, no hay crecida de ríos, pero la ciudad se transformó en un lago y algo más. Los canales sucios, primer blanco fácil que cualquier ciudadano pueda advertir sobre una de las causas principales de la inundación repentina. ¿Quién los ensucia y quién los limpia? Otra mirada está puesta en el desenfreno, en la destrucción al medioambiente, deforestando, tapando cursos naturales, desviando ríos, maltratando a la naturaleza. Y cuando la lluvia se detiene y se aclara el panorama, en vez de retomar con calma el devenir cotidiano tras el sacudón desmedido, nos tapamos de vehículos nos embotellados, nos estorbamos los unos con los otros con las venas del cuello envenenadas. Así seguimos.



Mañana serán los premios Oscar y millones de cinéfilos y curiosos estarán al borde de un ataque de nervios. Esta versión tendrá algunas novedades, entre ellas la de un nuevo ingrediente tecnológico. Se trata de la Inteligencia Artificial (AI), que ya votó y tiene una lista de ganadores de la estatuilla dorada. A ver cuán azaroso e inteligente es la ‘tecnostar’ de algoritmo. La AI pronostica que los ganadores son…Todo a la vez en todas partes (Everything everywhere all al once) que sería distinguida como la Mejor película. En otra categoría de peso estaría la de Mejor director, que iría a las manos de Michelle Yeoh, por la más arriba película mencionada, considerada una obra maestra de los últimos tiempos. En tanto que el Oscar para el mejor actor protagonista sería para Austin Butler, por Elvis y para la mejor actriz protagonista sería a Frances McDormand por The tragedy of Macbeth. La fiesta va a comenzar.