El parque El Arenal no fue solo uno de los primeros paseos urbanos cruceños ni fuente de inspiración para artistas. En los años 70’ del siglo pasado, un grupo de brillantes profesionales ingenieros del entonces Comité de Obras Públicas, lo convirtió en laguna de regulación de las aguas pluviales evitando el anegamiento del centro de la ciudad, tal como ocurre hasta hoy, según lo refirió el también ingeniero Roly Aguilera Gasser. De haberse planificado y ejecutado la misma obra en otros distritos de la cada vez más extendida urbe, se habrían evitado inundaciones como las registradas por las copiosas lluvias del viernes. Con vecinos impotentes chapaleando entre las aguas desbordadas que inundaron sus viviendas, además de hacer colapsar calles, avenidas y canales convirtiendo la circulación en auténtico pandemoniun.

Caso cerrado. La impunidad, caldo de cultivo de la corrupción, ha beneficiado esta vez a un ignoto diputado suplente del MAS, muy hábil (eso sí) para mover desde sus cuentas bancarias $us 51 millones a cuatro países (Bélgica, Alemania, Turquía y Costa de Marfil). Amasó su fortuna transportando gas, vendiendo inmuebles y… ¡autos indocumentados! La Fiscalía lo imputó por el delito de legitimación de ganancias ilícitas pero un juzgado dizque de ‘instrucción anticorrupción’ lo benefició, cuándo no, con medidas sustitutivas a la detención. No sería una sorpresa que, en breve, le encomienden una misión diplomática en el exterior para que termine de ponerse a buen recaudo.