CARA A CARA

Hay una interminable demanda de obras y servicios que no siempre es atendida por las autoridades de turno, lo que está mal, porque el Plan 3.000 es uno de los principales focos de las campañas proselitistas en busca de votos que, al final, no se retribuye en atención. No obstante, si bien es el distrito municipal más poblado, no es el que más tributa a la comuna, lo que debería corregirse para equilibrar la erogación de recursos con aquellas zonas que son las que más generan recursos para el municipio.