Un reciente informe publicado por este medio en sus páginas económicas señala que en cuatro países de la Comunidad Andina, donde Bolivia forma parte, existe un déficit profesional de alto porcentaje en Tecnologías e Información y que para el año que viene habrá un déficit de 410.000 profesionales. La alternativa inmediata es contratar asesores extranjeros que, además de caros, son muchas veces una ilusión. Se ha comprobado, en más de una oportunidad, que sus dotes y conocimientos no aterrizan a las realidades locales y que la falta de conocimiento para una rápida adaptación conduce al fracaso. Urge debatir sobre una revolución profunda y radical en la educación boliviana. Un tema que no tiene ni el interés ni el presupuesto para comenzar, pero sí la capacidad humana para dar vuelta a una triste situación con un futuro lleno de dudas.



Con la estampida del Silicon Valley Bank ríos de verde tinta siguen chorreando por las pantallas más optimistas e incrédulas de varias generaciones. Es cuestión de corridas, de fe, de malos negocios, de confianza, o vaya a saber qué luces se esconden en los intersticios del poder. Pero es un hecho que el SVB es el banco estadounidense más grande en quebrar desde la crisis financiera de 2008. Lo cierto es que el temblor pasó y rápido aparentemente. Repercutió sí en algunos mercados alterando las bolsas y la confianza de países de varios continentes. Mientras Suiza pestañeaba por el cimbronazo, de uno de los suyos, aunque aparentemente sin conexión entre ambos, hubo intervenciones como la salida del presidente estadounidense pidiendo calma y dando un espaldarazo al “robusto” sistema financiero de su país, incrementaron las tasas y 11 grandes bancos salieron al rescate de la situación con depósitos de hasta 30.000 millones verdes. Acá pasó un amague parecido, aunque sí y no, tampoco el presidente salió, mutis por el foro y aunque es su tema predilecto, no hubo respaldo y el sistema financiero sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso.