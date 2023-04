Se va una semana extrema. Días de bloqueos, huelgas de hambre, tomas de tierras, muertes, desapariciones, informes aún no escritos, cartas y cartulinas volando de acá para allá. Mucho nervio enfrentamiento y poco diálogo. Mucha acusación y poca prueba. Todo llevado al extremo, al mismo límite donde la opción no tiene nombre. Nuevos nombres involucrados con viejos personajes que al final o se llevan puesto al mensajero o las palomas siguen disparando a las escopetas. Así como el caos vehicular donde pasar un semáforo en rojo es de uso indiscriminado como parquear en medio de una rotonda para que baje la señora sin medir consecuencias ni asumir el riesgo de la tragedia. Estos extremos no se tocan, se enredan y fusionan en un mejunje poco gourmet.



La selección sub-17 arrancó con ilusiones el torneo Sudamericano sub-17 venciendo a Perú 2-1 en Guayaquil. Mañana se enfrentará a Argentina que también ganó en su debut. La Verdecita le dio vuelta y mostró carácter. Semillas de esperanza. Completan el grupo las selecciones de Paraguay y Venezuela. Tres de cada grupo se clasifican para un hexagonal, de allí cuatro irán al Mundial. El objetivo es llegar a ese importante torneo que se jugará en noviembre y diciembre de este año en Perú.