CARA A CARA

Hartos del dengue, malaria, fiebre amarilla, chikungunya etc., ahora sabemos gracias a los especialistas que el mosquito que nos tumba no vuela largas distancias, no más de 85 metros. Si en toda la cuadra o manzana limpiamos y fumigamos no habría peligro, pero si en una casa no tienen los hábitos higiénicos, todos estamos en problemas. Otra cosa, el mosquito vuela alto, según los especialistas si el alado necesita alimento llegará a alturas insospechadas, un décimo piso no es un problema para él, por lo tanto, no confiarse de ese mito, ni tampoco de otro, aquel que dice que la persona que lo tiene puede contagiar, falso. Sin embargo, lo que no es mentira y de enorme cuidado es la reinfección. Como el virus tiene cuatro serotipos, ser picado por uno y luego por otro serotipo pueden hacer dengue hemorrágico. En este año se llevan contabilizados más de 14.000 casos y casi medio centenar de fallecidos.