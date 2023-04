El Hogar Teresa de Los Andes continúa, después de haber anunciado el traspaso, un cierre tan disimulado como feroz. Son 84 niños, niñas y jóvenes que no pueden valerse por sí mismo. Autismo, bipolaridad, esquizofrenia y parálisis, son algunos de los padecimientos de los internos. La crisis, ante la falta de medicamentos, insumos y alimentación, ensordece los pabellones del centro. Quienes los asisten incluso carecen de apoyo y muchos no reciben sueldo. En esta rutina transformada en lucha diaria hay héroes anónimos, como Yara, que además de un Cóndor de Los Andes merecen la atención verdadera y justa de las autoridades de todos los niveles, porque con la solidaridad y las buenas intenciones, no alcanza.



En Hong Kong regalan pasajes para reactivar su situación económica social y de imagen después de la pandemia de coronavirus. Buscando una recuperación desde el fondo de la imaginación ha puesto en marcha una campaña para impulsar el turismo, los negocios y la inversión extranjera. El gran sorteo incluye 500.000 pasajes de avión ida y vuelta. Los ganadores, además, gozan de descuentos en 1.500 atracciones y servicios de la ciudad. En la tercera etapa del sorteo incluyen pasajes a Europa, EEUU y América Latina. Algo parecido a la industria sin chimeneas que en otros lugares no piensan más que en sacarle el jugo a cualquiera de aspecto “extraño” o confundir al turista para cobrarle más de lo debido. No es poca anécdota chantajear a los hoteles o quemar domos turísticos porque ‘me da la gana’. Así es como unos crecen, mientras otros seguirán rascándose la cabeza.