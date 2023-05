La complicidad del pecado original. Fernando, su sobrino, tenía el libro del terror empolvado de tiempo y desgracias. No dudó en hacerlo público ante los actos pecaminosos, perversos y delictivos de su tío socapado por un manto de silencios cómplices. Peligrosas mentes dark. Confiesa el joven que quedó aterrado y tieso ante la historia que no podía asimilar y que por varios días quedó perplejo. ¿Era posible tanta enfermedad? Movió piezas, salió del ostracismo y denunció la patraña con el simple propósito de hacer justicia, terrenal, concreta, tácita y efectiva. Tanto sufrimiento regado en el tiempo en una tierra lejana llena de misterios y de miedos. Pero encontró un muro de silencio. Un mar de impiedad. Otra perversa página que debía leer como un ciego frente al mar. ¿Era admisible cohabitar en el contubernio durante tanto tiempo? Ante la ignominia decidió abrir la ventana y gritarlo a los cuatro vientos. Eligió un medio para comunicarlo porque sabía que ahí sí encontraría al menos una pizca de nobleza. Ya no habría complicidad del pecado original. Ahora la historia cuenta que adictos a los principios no son. Lo podemos gritar claro, fuerte y lejos. Han cruzado el umbral con la escopeta cargada para sacarse la sed. Vaciaron el cargador de la mala suerte que se persigna con sabor a hiel. Cuánta vergüenza.