Y mientras los bancos convocan más gente que las mismas calles las versiones y reversiones son muestras de un sube y bajas de predicciones y malas intenciones. No está fácil la cosa dijo un extravagante corsario sacudiendo los billetes debajo de la mesa. No eran verdes por si acaso, esos se esconden y si aparecen lo hacen más alzados que cogote de ganso (no hablo del ave de corral). Justo ayer nos enteramos de otro tumbe, los verdes ahorros de la entidad tumbada serán devueltos en otro color de moneda y al cambio oficial, como un saludo a la bandera. Así pasan las jornadas con la autoestima haciendo eses y en bajada.



En tanto la inseguridad alimentaria en la región crece. Según los recientes informes de Naciones Unidas el comparativo a un año estremece. En 2022, casi 18 millones de personas en América Latina y el Caribe se situaban en inseguridad alimentaria aguda. El año pasado la inseguridad alimentaria aguda en 53 países medidos aumentó hasta el 22,7%, desde un 21,3% en 2021, empujando a millones al peor de los sectores de la indigencia. Los sectores más vulnerables siguen siendo las áreas rurales y poblaciones indígenas. El 40% de los más críticos porcentajes está en cinco países: Congo, Etiopía, Afganistán, Nigeria y Temen. Por estos lares el 27% es sufre esta situación. Haití es el país de más altos índices, le siguen Honduras, Guatemala y República Dominicana. El informe señala también alta inseguridad alimentaria en los migrantes venezolanos, sobre todo en Ecuador y Colombia. La FAO recomienda invertir en agricultura y producción local de alimentos.