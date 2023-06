Cara a Cara

Lo triste es que todos sabemos que el sistema hace aguas por donde se lo mire, pero no queda otra que seguir la corriente y pretender que vivimos en la normalidad. A quién quejarse, si hasta la oficina de Derechos Humanos ha sido tomada por unos vándalos como si nada, mientras su valerosa y octogenaria titular hace vigilia en la puerta. Triste, porque los causantes de esta situación saben que nosotros sabemos, pero también saben que nos estamos acostumbrando a la sinrazón y que ya no hay capacidad de reacción, ni siquiera capacidad de mostrar indignación por lo que sucede. Habría que aprender de esa valerosa dama –Amparo Carvajal–, que, a sus 84 años y enferma, no se rinde, no claudica. Su protesta silenciosa vale mucho más que mil palabras. Su protesta es un mensaje contundente para que los que saben que sabemos, sepan que sí hay quienes saben defenderse.