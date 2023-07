Bolivia no tiene flujos positivos de Inversión Extranjera Directa (IED) desde hace más de 10 años. La nacionalización de hidrocarburos y los arbitrajes internacionales provocaron un clima incierto para los inversionistas internacionales. Las cifras se evidencian al revisar el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Mientras en 2022, América del Sur recibió capitales extranjeros por $us 166.000 millones, el país registra menos $us 26 millones.