Cara a Cara

El poder no da puntada sin hilo. Si hay que acallar a quienes denuncian corrupción (Bakovic, Aramayo), se los encierra por medio de juicios amañados. Un ‘estate quieto’ para otros posibles denunciantes. El poder también mide la sensibilidad y tolerancia de la ciudadanía cuando mantiene el acoso judicial a esos presos sin importarle su salud quebrantada. Si la protesta es tibia, adelante con el encierro. Y si el poder necesita aplacar movimientos ciudadanos, qué mejor que enjuiciar y encarcelar a sus líderes, aunque sea fuera de su jurisdicción (Camacho, Pumari, Resistencia Cochala). El poder mide si el exceso de fuerza genera protesta. Que si uno de los líderes necesita asistencia médica y no se la dan… ¿Hay indignación? No se la ve, adelante con el escarmiento. Y si a una expresidenta, en lugar de concederle un juicio de responsabilidades, la encierra por un supuesto golpe I y un golpe II, ¿qué prevalece… la indignación, el miedo, la indiferencia?