Cara a Cara

YPFB avisó a Argentina sobre la probabilidad de que no le provea la totalidad pactada de gas natural en 2024. La advertencia movilizó a las autoridades del vecino país, que ahora ven cómo apurar la consolidación de un gasoducto para que el carburante llegue desde el yacimiento de Vaca Muerta y así dejar de depender de Bolivia. El presidente de YPFB responde optimista que esta empresa ya lo sabía y que, si no le vende gas a Argentina, lo hará a empresas premium de Brasil. Lo que no se informa es por qué el gas boliviano es cada día más escaso, por qué los trabajos de exploración se demoran tanto y tampoco sinceran que, si Argentina busca cómo abastecerse, es porque Bolivia ya no tiene capacidad para proveerle. El de hidrocarburos es un tema complejo, pero si se suma 2+2, sin duda el resultado será 4.