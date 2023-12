Evo Morales dice que quieren detenerlo porque la Felcn mandó a 50 policías al Chapare. Asegura que hay un plan negro en su contra con el uso de pruebas falsas. Después tuitea que hizo abortar el operativo. Lo que no dice es que hace muchos años que la zona es un territorio sin Estado; que ha sido impenetrable, que los uniformados están prácticamente atados de pies y manos porque nadie se atrevía a desafiar a la guardia sindical ni a la dirigencia que es dueña y señora del trópico de Cochabamba. Tampoco se acuerda que periodistas fueron amenazados cuando querían reportar desde el lugar, que se ha hecho “justicia por mano propia” (linchamientos). Está mal acostumbrado el ex presidente. En Bolivia no debería haber ningún lugar inaccesible a la presencia del Estado.