No obstante, este 23 de marzo, el ciudadano debe cumplir su deber y los promotores del Censo garantizar resultados fidedignos. Si como se teme este proceso clave para la definición de políticas públicas no es desvirtuado como en 2012, sabremos cuántos somos los bolivianos, cómo vivimos y de a cuánto nos toca, por regiones, en la redistribución de recursos económicos y escaños parlamentarios. Que al final del camino la buena fe de la gente no sea defraudada. Es cuanto cabe esperar.