Se repite la historia del 'Dorado', y el gran tesoro ($us 5.000 millones proyectaba Molina) permanecerá oculto por la inoperancia de YLB. Ya sea por no sostener el sistema tradicional de extracción de litio en piscinas o por no concretar la inversión extranjera que agilice la producción con las innovadoras técnicas de Extracción Directa de Litio; la esperanza de los bolivianos se diluye en un mar de incertidumbres económicas, políticas y sociales. Las peleas políticas y las gestiones ineficientes han hipotecado el futuro de Bolivia.