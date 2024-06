Cara a Cara

Te sumerges en la web y chateas con un robot. Hay aplicaciones para hacerlo. Entonces puedes crear un mundo ideal, un personaje ideal y hasta un amante ideal. Unos 200 millones de seres humanos están registrados en estos sitios de internet y pasan al menos un par de horas al día en esta realidad paralela. Suena divertido, pero los expertos advierten que puede ser complicado. En el mundo ideal de tus personajes creados con Inteligencia Artificial es probable que no haya personas o situaciones desagradables, que no tengas que resolver problemas ni que tengas que relacionarte con gente que no te gusta. Pero el mundo real es diferente: ahí hay momentos dulces y amargos, felices y tristes, alegres o desagradables. La gracia de la vida es aprender a vivirlos plenamente y aprender a incluir a otros seres humanos y sus propios mundos en tu mundo. Dar es recibir, ahí está la salsa de estar vivo.



Quien tiene la imagen clara de la realidad es la única candidata a la Presidencia de Bolivia. Se llama Amparo Ballivián y parece una ‘dama de hierro’. Fue ministra de Vivienda y presidenta de la Aduana al finalizar la década de los 90. Cree que lo primero que hay que hacer es eliminar los subsidios, retirar a un importante porcentaje de empleados públicos y cerrar o entregar a los trabajadores las empresas del Estado que son deficitarias. Con estas y otras acciones propone restar el déficit fiscal. Asimismo, plantea generar condiciones para atraer inversión extranjera directa y dejar trabajar y exportar al sector privado. Es partidaria de más zanahoria y menos palo para arreglar el país. Es firme y clara. En tiempos de tanta confusión, es interesante escuchar claridad de ideas.