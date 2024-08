_Por estas temporadas del año, entre invierno y primavera, los cruceños disfrutamos de uno de los maravillosos dones de la naturaleza. Nos lo obsequia con carácter gratuito el proceso de floración del tajibo, una especie arbórea muy resistente y que es capaz de adaptarse a diversas condiciones del clima. Por eso no es raro observar un tajibo en flor, colirio para los ojos, durante la época invernal. Es cuando empieza a florecer con sus matices rosados y morados. No en balde se la identifica también como ‘flor de invierno’. Pronto cambiará al amarillo que se prolongará durante todo el mes de agosto y en septiembre, el mes de Santa Cruz, aparecerá el blanco aunque su flor no dura mucho tiempo en comparación a las otras variedades.