La foto, que no falte. Parece un despropósito, pero es una rutina que no falla. Mientras en una quincena de municipios cruceños bomberos y comunarios sufre en una desigual batalla contra el fuego, en Santa Cruz de la Sierra se toman de otra manera las emergencias. Aquí, prima la calma para acomodar las dotaciones de la manera correcta para que el logo correspondiente salga en la imagen. Sin foto, no sale la ayuda. Esa parece ser la máxima que prima en la gestión humanitaria a cargo de la Gobernación y el Gobierno.