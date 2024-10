Cara a Cara

_No puede llamarse de manera distinta a los invasores hasta ahora impunes de Bajo Paraguá y donde uno de sus cabecillas declaró, muy suelto de cuerpo, que no se moverían del lugar aunque sabían que su presencia no era admisible en un área considerada protegida. Se lo hicieron saber, sin vueltas, a una comisión que se trasladó a inspeccionar el lugar integrada por fiscales, parlamentarios, policías y otras autoridades.