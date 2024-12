Hoy leí que madurez es comprender que en Navidad los regalos no están bajo el arbolito, sino que están sentados a tu lado. Y efectivamente, no hay nada más cierto. Mientras todavía permanece el espíritu de solidaridad que invade en esta fecha tan especial, da tanto gusto ver las fotos familiares en redes sociales, con generaciones reunidas en torno a una mesa. Pero más gusto da aún descubrir que abunda la gente buena. Hace una semana yo escribía en esta misma columna sobre las cartitas de fe de un grupo de niños que están recibiendo quimioterapia y que con ilusión pedían un regalo a Papá Noel. Hoy con mucho gusto me toca informar que a todos los niños se les cumplió su deseo, y en muchos casos, incluso, recibieron el doble de lo que pidieron.