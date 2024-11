La presidencia del senado vuelve a caer en manos de Andrónico Rodríguez, prominente alfil del líder del MAS, Evo Morales. Su valor no reside en su talento como constructor de acuerdos, expositor deideas/leyes, promotor del diálogo democrático. Su único talento procede de su condición de peón del caudillo.

Bloquea para revivir al MAS a través de Rodríguez. Andrónico tenía 15 votos de los evistas y requería 5 votos de la oposición para reelegirse como presidente. Simultáneamente, la oposición de Comunidad Ciudadana y Creemos, aliados con el MAS de Luis Arce, tenían la enorme oportunidad, aliándose, de tomar el senado. Tras casi dos décadas de ausencia opositora en esa posición política –presidente del senado-, se prendió esa luz con el doble propósito de retomar el poder como oposición tanto como excluir al MAS de Morales. Casi como meter dos goles con una sola bola entrando al travesaño. ¿Qué pasó? Comunidad Ciudadana no estuvo a la altura. Carlos Mesa no estuvo a la altura. ¿Por qué? Voy a retroceder un poco: porque nunca estuvo a la altura. Lo entendí perfectamente bien al hacer entrevistas a seguidores cercanos al expresidente. Conviene decirlo con toda claridad: tras la elección presidencial de 2019, los miembros jerárquicos de Comunidad Ciudadana le pidieron a Mesa una rendición de cuentas. Le pidieron encarecidamente realizar un informe económico sobre el dinero ingresado, el dinero gastado y el dinero sobrante durante la campaña electoral.

Jamás se enteró que el asunto es institucional. Jamás quiso enterarse que ese dinero no le pertenecía, era de una fuerza política. ¿Hay testigos de este comportamiento? Sí, los hay: personal al que nunca cancelaron los honorarios comprometidos, personal al que no devolvieron los aportes realizados para la campaña, personal al que Mesa no quiso rendir cuentas.