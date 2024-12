Carmen contra la maldad de las camarillas

Comenzaba el 2024 y Carmen Rivero Suguiura recibía una mala noticia. No se explicaba el por qué. Desde hace cinco años, entre noviembre y diciembre, alistaba sus certificaciones de que nunca atentó contra la “sagrada” autonomía, que no tenía deudas económicas con la UMSA y que sus títulos académicos estaban en orden. Foliaba su producción intelectual, documentos de su trayectoria profesional y los entregaba a la Carrera de Comunicación para postular a la convocatoria concurso de méritos docentes interinos. Al cabo de unos días, veía que se había adjudicado una o dos materias. Este año, no había obtenido ni una.