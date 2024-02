Carnaval: lo bueno y lo que se debe corregir

¡Martes de carnaval! Paulatinamente llega a su fin la fiesta grande de los cruceños después de meses de trajín y preparativos para que se viva en estas tierras una celebración memorable y deslumbrante.



Es justo reconocer el trabajo de Los Ociosos, la comparsa coronadora de este 2024, que se preocuparon de preparar una fiesta con sabor a historia y tradición, Una muestra de ello es que tuvieron la iniciativa de coronar a la Reina Aitana en Santa Cruz la Vieja, Capital Histórica del departamento de Santa Cruz.



Las precarnavaleras fueron una mejor que otra. Cuatro citas en las que se aludió a la fiesta en época de la colonia, la república, el carnaval de calle y el carnaval del futuro. No dejaron nada al azar, incluso rindieron un merecido homenaje a Los Tauras y Haraganes, entre otras históricas comparsas cruceñas, así como a los vecinos de la calle Ballivián. Y las comparsas hicieron lo suyo, con un récord de participación en el corso del pasado sábado.



Mención aparte para Aitana, la Reina del Carnaval, que brilló con carisma y luz propia. No es cuestión de ceñirse una corona, sino de saber ser la reina de un pueblo que, por todo honor, solo brinda aplausos, cariño y amistad. Y Aitana estuvo a la altura de este desafío cuya recompensa es permanecer en la memoria de los cruceños. ¿Existe mayor honor para una joven que ama la tierra donde nació?



Volvió con todos sus bríos y picardía el carnaval de calle con agua y tinta a raudales, miles de comparseros reunidos con casacas y banda en las calles más tradicionales del corazón de Santa Cruz de la Sierra. Era obvio, ningún transeúnte podía salir limpio en su tránsito por esa “zona carnavalera” en los días de fiesta, aunque se tuvo que lamentar algunos excesos como el ataque a comerciantes o a una persona en silla de ruedas.



Pero hubo fiesta y fue de las mejores, tal vez porque en este 2024, el carnaval no estuvo contaminado con los vaivenes y presiones de la política local que al departamento y a la ciudad le están haciendo más daño que beneficio.



Lamentablemente, no todo fue bueno. El Corso tuvo serias demoras, consecuencia de la falta de orden y la necesaria previsión que se debe tomar para garantizar la seguridad en el paso de los carros alegóricos. La fiesta será completa cuando se respeten los horarios para satisfacción del público y de los comparseros.



Siempre hay que lamentar los excesos. Los comparseros que estuvieron firmes en las fiestas no fueron consecuentes para volver al lugar que ocuparon y recoger sus desechos. Aunque menos que en otros años, varios inmuebles quedaron con manchas de tinta, eso es abuso, no tradición. La Alcaldía tuvo que acordonar lugares sensibles y montar guardia durante 48 horas. Ese tipo de vigilancia debería ser innecesaria para un pueblo educado. Y en ese aspecto falta mucho, pero mucho por aprender.



Lo peor: la basura. En 2023, cuando la fiesta estuvo reducida y melancólica, se generaron más de cuatro mil quinientas toneladas de basura. Es de esperar que en las próximas horas la Alcaldía reporte una cantidad mucho mayor. La ecuación es simple: a mayor cantidad de participantes, mayor cantidad de residuos.



Se informó oportunamente, es cierto, que las empresas encargadas del aseo urbano iban a trabajar con normalidad. Era una obviedad, puesto que cobran por un servicio permanente, pero no se reforzaron los controles ni los operativos, por eso se vio y se ve mucha basura en las calles. Esa falta de gestión es inaceptable en una capital que poco a poco se convierte en metrópoli.



En síntesis: si el presente fue bueno, toca corregir errores y pensar en 2025. El tiempo para ser mejores siempre es corto cuando no se toman en serio los desafíos.