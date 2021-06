Escucha esta nota aquí

No hace falta ser un gran estadista para comprender la importancia estratégica de cualquier censo de población; se practica de un modo u otro en todas las culturas desde hace milenios, de ahí que, por ejemplo, aparezca nombrado en la historia del nacimiento de Jesucristo. Historias aparte, en Bolivia el Decreto Ley Nº 14100 de 5 de noviembre de 1976, del Sistema Nacional de Información Estadística, faculta al Instituto Nacional de Estadística - INE, fijar la metodología y procedimientos para la realización de los Censos Nacionales de Población y Vivienda. (Promulgado por Hugo Banzer). Consecuentemente, la Ley Nº 2105 de 29 de junio de 2000, modificatoria de la Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994, de Participación Popular, dispone que la información relativa a la población debe ser obtenida por Censos Nacionales levantados por el INE, mismos que se realizarán todos los años terminados en cero.

En razón a que el levantamiento de los Censos Nacionales de Población y Vivienda reviste máxima importancia para la orientación de políticas públicas, la aplicación de la Constitución Política del estado, la Ley Nº 1551, Ley Nº 2235 de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional 2000, Código Electoral aprobado por Ley Nº 1984 de 25 de junio de 1999 y aquellas que el Gobierno Nacional disponga en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Además, el Censo Nacional de Población y Vivienda, es una actividad extraordinaria de interés y prioridad nacional, que recoge información sobre las características demográficas, económicas, sociales y habitacionales de toda la población, el que se constituye en la base para la planificación de políticas sectoriales, territoriales y nacionales de mediano y largo plazo.

Ahora bien, según el INE, la región alcanzará este 2021 los 3.363.400 habitantes, es decir, 705.638 personas más que las que se registró en el censo de 2012, cuando el departamento contaba con 2.657.762 habitantes. No obstante, si se calcula los recursos de coparticipación, más los gastos subnacionales, es decir, todo lo que pierden los Gobierno Autónomos (municipal y departamental) la región deja percibir unos $us 90 millones, adicionales. Sin embargo, vuestra región deberá esperar hasta la realización de un nuevo censo, para recibir esta cifra adicional. En conclusión, no solo definirá una mejor redistribución de recursos económicos, sino también vuestra representación política ante la Asamblea Legislativa. Ya que, vuestro Santa Cruz debería tener 32 diputados y no los 28 que tiene actualmente. Estando ante una inefable prioridad nacional, el Censo Nacional de Población YA!

Autor: Carlos Pol Limpias, Doctorando en Derecho Constitucional