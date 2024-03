“Censual” ignorancia

Sin embargo, las curiosidades que me comentaron censistas y censados hacen que me refiera de nuevo al empadronamiento y a los toques de ignorancia que la rodearon.

Pero más allá de eso, la identificación completa permite evitar duplicidades y darle consistencia al censo. Permítanme contar una experiencia personal que ilustra este punto, cuando me tocó ir a un encuentro de investigadores en Uruguay con colegas del banco central en 2012.

Para viajar hicimos un trámite en el Instituto Nacional de Estadística ( INE), que no sólo nos autorizó viajar, sino también colaboró con las instrucciones para dejar en nuestras casas. En mi caso, mi esposa iba a responder el cuestionario censal y mostrar un pequeño documento que le permitiría demostrar mi residencia en la sede de gobierno.

Cuando llegaron a censar los estudiantes al hotel donde me hospedé (Hotel California como en la canción), les pregunté si es que debían o no registrarnos dado que nuestras familias iban a contestar por nosotros. Ellos nos dijeron que la instrucción que tenían era registrar a todos y punto. Procedieron a registrarnos y listo.

Imaginemos lo mismo, pero que en vez de Pablo Mendieta me ponía Pablo de los Palotes. O en mi casa me llamaban Pablo Mengano. Entendería que no habría forma de ver la consistencia de los datos y nuestro país habría tenido un habitante más: mi clon.