Ciudades, desempleo y jóvenes profesionales: una explosiva trilogía

Esto nos permite afirmar que Bolivia no puede dejar de verse, sino, a partir de sus urbes. Ese crecimiento urbano está etariamente bien definido en la población juvenil, la que expresa un nítido crecimiento frente a la población infantil, la adulta y la adulta mayor.

Para el año 2030 el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que un tercio de los bolivianos estará en el rango de 16 a 28 años. Esto da lugar a algo que ya ahora se ven evidentes; universidades, calles, plazas, cines, ferias, comerciantes, estadios, conciertos, etc., colmados de población joven. Una juventud con gravitación político electoral, por cierto.

Los datos generales de desempleo en Bolivia son engañosos, en este país simplemente no se puede vivir sin trabajar por lo que las enormes tasas de desempleo aparecen disfrazadas de formas de precarización del mismo en el creciente 80 por ciento de informalidad.

Trabajos por unas pocas horas, a destajo, muy temporales, inseguros al día siguiente, por porcentaje, sin observancia de horarios y días de descanso, pagados por debajo de las normativas, sin vacaciones, sin categoría, sin antigüedad, sin aguinaldo, sin seguridad social, autogenerados en el comercio, el cuidado de vehículos, etc., etc.

Se recogieron datos de las universidades agrupadas en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), las privadas, las indígenas y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos. No se consideró para este artículo a las universidades pedagógicas (antes llamadas normales).

En cuanto a las universidades privadas, el INE ofrece datos solo entre los años 2007 y 2016 (el Ministerio de Educación no publica información actualizada al respecto). Tomando promedios y proyecciones, de los datos disponibles, cada año se titulan aproximadamente 7050 nuevos profesionales. Considérese que, por ejemplo, los años 2010, 2013 y 2016 la cifra descendió respecto del año inmediatamente anterior, las causas no han sido estudiadas.

Los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos; están en el sector fiscal, de convenio y privado. El Ministerio de Educación ofrece cifras no coincidentes sobre la cantidad de estos institutos; en un documento denominado “Guía de Institutos Técnicos, Tecnológicos y Artísticos del Estado Plurinacional de Bolivia” se afirma que son 479 ; en una página web del mismo Ministerio se indica que son 530.

Recogiendo estudios de la Fundación Jubileo, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario y otras entidades preocupadas en la temática, no más de dos de cada 10 nuevos profesionales consiguen un empleo en su profesión. Cuantitativamente son cerca de 40 mil nuevos profesionales que cada año engrosan la masa de aspirantes al ejercicio de sus profesiones (léase desempleados).

Son innumerables los factores que han dado lugar a este preocupante escenario. Las características del modelo económico actual que no promueve la inversión extranjera, y en general privada, y consiguiente desarrollo empresarial generador de empleo para profesionales.

Otra consecuencia de esta realidad es un creciente descreimiento en la formación universitaria como mecanismo de ascenso social. Cuando se pregunta a los jóvenes que están dejando de estudiar por qué ya no tienen expectativas en la universidad, responden que no tiene ningún sentido seguir estudiando si de todas maneras las fuentes laborales se irán con los familiares, amigos y afines de las autoridades de turno.

Este no es solo un tema de estadística, es mucho más profundo porque la devaluación de la meritocracia para el acceso a un empleo, está poniendo en cuestionamiento el sentido de la producción del conocimiento a partir del estudio de una carrera universitaria, esto es dramático para nuestro país.

No puede dejar de mencionarse que muchas de las carreras de las universidades estatales no se adaptan a las exigencias del conocimiento del presente y el futuro y menos del mercado, algunas de ellas se mantienen en un cuasi statu quo solo con el objetivo de proteger la fuente laboral de su personal docente.

Por supuesto que este ambiente se da en medio de un sentimiento de frustración y descontento en esos jóvenes que se titulan llenos de aspiraciones y máximos deseos de volcar sus conocimientos al servicio del país y a la hora de la verdad se encuentran solo con mal trato, pedantería entre los servidores públicos con quienes se ven obligados a entrevistarse, escandalosos modus operandi de corrupción para el acceso a cargos, etc., etc.

Para concluir; que no nos extrañe ver pronto poderosas y no necesariamente pacíficas movilizaciones de jóvenes profesionales en demanda de políticas de Estado que den apertura a un mejoramiento del mercado laboral. Ojalá no ocurra como cuando en la Revolución Industrial el trabajador destruía las máquinas creyendo que eran las causantes de la pérdida de su empleo.